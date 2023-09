Si ustiona mentre prepara la salsa. Grave sessantenne: trasferito a Bari

di Fabrizio Paladino

Lotta tra la vita e la morte un 64enne trasformato in torcia umana dalle fiamme che lo hanno avvolto mentre a quanto pare si trovava intorno a una pentola per cuocere la salsa al pomodoro.

Il dramma nel primo pomeriggio di ieri all’interno del piccolo orto in uso all’uomo in via Sant’Andrea a Selci, frazione di San Giustino. Adesso A.P., molto conosciuto in zona, si trova ricoverato in condizioni gravissime al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari dove è stato trasferito dall’elisoccorso Icaro dei vigili del fuoco di Fabriano; inizialmente, dopo le prime cure sul posto prestate da un equipaggio del 118, l’uomo è stato stabilizzato, con l’elisoccorso giunto successivamente all’interno dello stadio comunale di Selci per prelevare il paziente e trasportarlo in un primo momento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una prima valutazione delle ustioni che sono apparse subito importanti in tutte le parti del corpo, volto compreso.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente domestico è avvenuto subito dopo le 15; a dare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa che, sentendo un forte odore di bruciato, si è avvicinato all’orto del sessantaquattrenne avvolto dal fuoco.

A questo punto con un secchio d’acqua ha cercato di spegnere le subito fiamme tra le urla di dolore del poveretto; contestualmente è partita la chiamata ai soccorritori. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e una pattuglia della polizia municipale di San Giustino per gli accertamenti del caso.

Vista la gravità della situazione, è stato allertato l’elisoccorso per trasportare A.P. nella struttura sanitaria specializzata per questo tipo di ustioni.

Le condizioni dell’uomo – che da due anni è un collaboratore della Virtus San Giustino come addetto a bar e cucina – sono dunque molto serie e tutti sperano ora di ricevere buone notizie dall’ospedale di Bari dove è ricoverato in riserva di prognosi.

Peraltro quella di ieri è stata una giornata impegnativa per la squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello. Nella mattinata i pompieri sono in intervenuti per recuperare un pellegrino che si è infortunato ad una caviglia mentre percorreva il sentiero Francescano nei pressi della località Astucci. Nel pomeriggio fuga gas metano a San Giustino: un furgone ha divelto un box di contatori di metano provocando la rottura delle tubazioni ed una cospicua perdita di gas. Infine il drammatico soccorso di Selci.