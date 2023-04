Si schianta contro un muro in via Pertini L’auto è distrutta, il conducente illeso

Schianto in via Pertini, interviene la polizia, illeso il giovane conducente. A dare l’allarme al numero di emergenza sono stati alcuni residenti che hanno percepito un forte boato. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno potuto appurare che il boato era stato prodotto da un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. L’entità dei danni riportati ha immediatamente preoccupato gli agenti per lo stato di salute del conducente che è stato localizzato vicino alla propria autovettura in forte stato di agitazione. Il giovane, identificato come un cittadino italiano classe 2003, durante la marcia ha perso il controllo del proprio mezzo carambolando, a seguito di un testa coda, per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.