Si ricerca una colf . Serve anche un barista

Dal portale Arpal. Codice identificativo Offerta di lavoro: 648. Numero lavoratori ricercato: 1 Descrizione del profilo professionale richiesto: colf - pulizie e lavori di casa - 24 ore settimanali - dalle 9 alle 13 da lunedi al sabato compreso. Non è richiesta esperienza lavorativa richiesta. Titolo di studio: licenza media. Per candidarsi rivolgersi ai centri per l’impiego territoriali, oppure tramite il portale regionale Arpal Umbria premendo il pulsante “vai all’offerta”. Se non sei autenticato tramite SPID, si aprirà una nuova finestra in cui effettuare il login: è necessario selezionare il profilo cittadino per poter procedere. Una volta effettuato l’accesso, cliccando nuovamente su “vai all’offerta” si aprirà la pagina per la candidatura. Luogo di lavoro San Giustino. Ad Assisi invece è richiesto un barista. Età massima 29 anni. Serve diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale alberghiero.