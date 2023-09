si ribalta grosso suv

Brutto incidente ieri in località Baucca, la strada verso il Sasso, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle 13,30. Un grosso suv mentre stava percorrendo la Provinciale 104 si è ribaltato, per fortuna senza gravi conseguenze per l’uomo che era al volante. Intervenuti Vigili del fuoco e Polizia locale.