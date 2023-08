Si ribalta con l’auto sulla E45: paura per una donna

Perugia, 24 agosto 2023 – Ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava e si è cappottata in strada. E’ successo ieri sera, 23 agosto, intorno alle 22 lungo la E45.

L’incidente stradale è avvenuto tra gli svincoli di Umbertide e Pierantonio, in direzione Sud.

Attimi di paura dunque per la donna che era alla guida della vettura che si è trovata prigioniera dell’auto ribaltata. La signora è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco di Città di Castello. Inevitabili i disagi alla circolazione.