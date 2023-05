Si respira già aria di Quintana Prove al Campo e festa del popolano

La città inizia a respirare aria di Quintana. Giugno è dietro l’angolo e i motori di Palazzo Candiotti sono già accesi. Così la giunta comunale ha ufficialmente deliberato anche il contributo economico per l’anno in corso: 173mila euro. La somma sarà liquidata in due tranche: 86.500 euro da liquidare in relazione alle attività necessarie alla realizzazione della Giostra della Sfida del 17 giugno.

La seconda, per la stessa cifra, entro il 10 agosto.

Una cifra importante per una manifestazione che rappresenta il simbolo della città al quale viene riconosciuto un ruolo sociale, tanto che nello Statuto comunale esiste un apposito articolo dedicato alla Giostra e al ruolo del Comune in essa. Ieri era anche giornata di prove al Campo de li Giochi per tutti i Rioni. Prove per testare cavalli sul tracciato di gara. Si ripeteranno il prossimo 20 maggio, il 30 e poi il 4 giugno. Intanto la stagione quintanara si apre con la "Festa del popolano".

L’appuntamento è per sabato prossimo, a partire dalle 20, nella corte di Palazzo Candiotti, riempita con i colori dei dieci rioni. L’evento, organizzato da tutti i Rioni con l’aiuto e il sostegno dall’Ente Giostra della Quintana, sarà interamente dedicato a quei giovani e meno giovani che si impegnano tutto l’anno, il più delle volte dietro le quinte, per la riuscita della nostra manifestazione.

Durante la serata, oltre ad una cena a buffet si svolgeranno vari giochi tipici della tradizione "quintanara".

Nel corso dell’evento verranno, inoltre, premiati 20 "popolani storici", personaggi che con il loro impegno e amore nei confronti della Quintana hanno caratterizzato la sua stessa storia e contribuito a creare proprio la figura del "popolano".

"Il contributo dell’Ente Giostra – spiegano da Palazzo Candiotti - è stato finalizzato a creare un momento di convivialità e condivisione tra tutti i "quintanari", a dimostrazione che sei i colori dei Rioni dividono la città nei giorni della Giostra allo stesso la uniscono in un’unica grande passione".

L’ingresso alla serata è gratuito mentre è obbligatorio indossare l’abito da "popolano". Poi occhi puntati a giugno con l’apertura delle taverne: dall’1 al 3 e dal 5 al 16 giugno.

Alessandro Orfei