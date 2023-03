Si muove anche la politica Commissione d’inchiesta per la violenza sulle donne

Istituire in seno all’Assemblea legislativa una Commissione speciale d’inchiesta contro la violenza sulle donne. E’ quanto ha deciso ieri il Consiglio regionale all’unanimità su richiesta di Donatella Porzi (gruppo MistoAzione) e che è stata condivisa dalla totalità dei gruppi politici di Palazzo Cesaroni. La commissione si occuperà dei femminicidi in Umbria e di ogni forma di violenza di genere per monitorare ed analizzare il fenomeno. "Centoquattro vittime di femminicidio in Italia solo nel 2022 – ha ricordato Porzi: sotto gli occhi di tutti ormai ogni giorno, i tanti volti di donne ‘fatte a pezzi’ dalla violenza di genere ci ricordano che no, la drammaticità testimoniata dagli episodi di cronaca non può essere la normalità. Come donna, cittadina e rappresentante delle Istituzioni ritengo che ci sia ancora molto da fare, a partire dalla nostra quotidianità. Per sconfiggere il retaggio culturale della disparità di genere; per promuovere azioni di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani; per sviluppare un’adeguata ed efficiente azione di programmazione dei servizi".

E nella seduta di ieri è stata anche discussa l’interrogazione del consigliere regionale Paola Fioroni (Lega) relativa alle "azioni volte a promuovere il reinserimento sociale delle donne vittime di violenza". Fioroni ha infatti chiesto alla Giunta informazioni sui "progetti sul territorio umbro svolti anche in sinergia con altri enti anche del Terzo settore. Se vi è intenzione di costruire su questo tema percorsi continuativi che vedano coinvolti una rete fattiva, dai centri antiviolenza, ai centri per l’impiego alle associazioni di categoria , alla consigliera di parità, al centro pari opportunità, enti del terzo settore, Università e Arpal, e a tutti quei soggetti che possono dare un contributo a costruire una rete di progetti e azioni fattive.

L’assessore Coletto ha detto che che "il programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere del 2017 ha permesso il progetto di occupabilità delle donne vittime di violenza di genere per l’inserimento lavorativo di circa 100 donne. Ha poi aggiunto che "per i progetti di accompagnamento delle donne di uscita da situazioni di violenza in Umbria nel 2020 ci sono stati 67 mila euro, 76 mila per il 2021 e 70mila per il 2022".