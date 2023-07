Si lavano i piedi nella fontana di piazza Tacito. La provocazione del sindaco Bandecchi: "Tre colpi di fucile"

Terni, 19 luglio 2023 - Usa l'ironia e l'arma del paradosso il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. "I tre colpi di fucile ovviamente sono una provocazione, ma la multa a quei signori che si lavano i piedi nella fontana di piazza Tacito, uno dei simboli di Terni, non gliela toglierà nessuno". Parola di primo cittadino, dopo avere pubblicato nelle storie di Instagram un' immagine dell'accaduto sulla quale ha scritto, tra le altre cose, di voler mettere "un vigile urbano cecchino sul palazzo in alto a destra, così si tolgono. Non sono razzista per il colore della pelle, sono razzista verso gli stupidi, Voglio ricordare - afferma Bandecchi - che il recupero della fontana in questione è costato due milioni e mezzo e ha dei mosaici delicatissimi, come si può permettere alla gente di lavarci i piedi o le scarpe?".

Bandecchi annuncia che la polizia municipale, aiutata dalle immagini, è al lavoro per multarli. Il sindaco ha poi lanciato un'altra provocazione con tanto di risata. "L'alternativa alla multa - ha detto - è la fucilazione in piazza, dato che mi dicono che la ghigliottina a Terni non è gradita". Ovviamente sto scherzando, ma certi comportamenti sono intollerabili e non vanno più permessi: , chiederò dei controlli serrati. E' giunto il momento di distinguere ciò che è giusto o sbagliato".