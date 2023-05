Si fingono carabinieri: denunciati Truffano un’anziana donna che consegna loro 4mila euro

Si sono finti carabinieri per ingannare una donna di 86 anni e portarle via tutto. Un tentativo di truffa spregevole quello che fortunatamente i carabinieri di Ponte San Giovanni hanno sventato e che ha portato alla denuncia di due uomini di origini campane, uno di 54 anni con precedenti di polizia e un 19enne incensurato. I due, fingendosi carabinieri, hanno convinto l’anziana donna perugina a consegnare loro tutto ciò di valore che l’anziana aveva in casa inventandosi che il nipote, coinvolto in un incidente stradale, doveva immediatamente risarcire 4 mila euro di danni per evitare conseguenze giudiziarie. L’intervento dei militari, allertati tramite 112, ha impedito che i due potessero consumare la truffa ai danni dell’anziana.

Un complice è stato immediatamente bloccato dal personale operante nei pressi dell’abitazione della vittima proprio nell’istante in cui la donna stava consegnando il suo tesoretto mentre l’altro, che era riuscito ad allontanarsi in auto, è stato comunque fermato ed identificato poco dopo non lontano dal capoluogo. A loro carico è scattata la denuncia in stato di libertà per tentata truffa in concorso.

Un lieto fine stavolta per l’anziana vittima che non solo è riuscita a non cadere nel tranello dei truffatori ma ha anche permesso hai carabinieri di individuarli e bloccarli. Non sempre questo accade: perciò la raccomandazione delle forze dell’ordine è di non consegnare mai denaro a persone sconosciute e nel dubbio telefonare sempre al 112 per farsi aiutare a non cadere in certi tranelli e riconoscere e mascherare i malintenzionati.