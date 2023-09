Sì Cardiologia, ’nì’ Pediatria No secco al Punto Nascite

La Usl2 rassicura su Cardiologia e Pediatria, ma niente Punto Nascita. A Terni si è svolto un nuovo incontro tra il sindaco Andrea Sisti, presente insieme al vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni, al presidente della IV Commissione consiliare Guerrino Lucentini e al portavoce del City Forum di Spoleto, Leonello Spitella, e Massimo De Fino, Nando Scarpelli e Piero Carsili, rispettivamente direttore generale, sanitario e amministrativo della Usl Umbria 2. Quattro i punti critici affrontati per cercare di definire concretamente il futuro dell’ospedale di Spoleto (nella foto): la riapertura del reparto di Cardiologia; quindi la presenza h24 di un cardiologo a servizio anche del Pronto Soccorso; la riapertura del reparto di Pediatria; la riapertura del Punto Nascita. Per quanto riguarda la Cardiologia i vertici della Usl hanno garantito la riapertura del reparto in tempi brevi e la futura presenza di un cardiologo h24 anche per il Pronto Soccorso, mentre per Pediatria è prevista l’apertura di una Osservazione Breve Intensiva (OBI) Pediatrica con quattro posti letto. Su questo il sindaco, i consiglieri comunali e lo stesso City Forum hanno ribadito la necessità di avere un reparto pediatrico a tutti gli effetti. Risulta invece ancora bloccata la questione relativa al ripristino del Punto Nascita a Spoleto, rispetto al quale De Fino ha confermato che, senza una deroga da parte del Ministero della Salute, non sarà possibile procedere diversamente.