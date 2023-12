Si avventa sulla compagna e sull’amica che la difende

Una furia in casa. Prima verso la compagna, poi nei confronti dell’amica che aveva cercato di intervenire in difesa della donna e ha finito per rimediare qualche colpo.

Infine nei confronti degli agenti della squadra volante che erano intervenuti in un appartamento di Perugia, da dove era arrivata la richiesta di aiuto.

Gli agenti, dopo aver riportato alla calma i litiganti, hanno dovuto bloccare l’uomo, un 52enne, che appariva estremamente agitato e che, con una scusa, quando già i poliziotti erano nell’abitazione, si era recato in un’altra stanza dove è stato notato mentre tentava di impossessarsi di un oggetto contundente.

Una volta bloccato ha continuato a dimenarsi, inveendo contro gli agenti e minacciandoli.

Durante il tragitto per accompagnarlo in questura, il 52enne ha accusato un malore ed è stato accompagnato al pronto soccorso dove ha continuato a rivolgere la sua collera contro i poliziotti e contro gli stessi operatori sanitari che lo stavano visitando.

Compiuti gli accertamenti medici, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e, su disposizione del pm, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il 52enne è stato anche denunciato a piede linero per oltraggio.