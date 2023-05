Si arrampica sulla finestra per salvare due bambini

Spoleto, 30 maggio 2023 - ’’Scala’’ il primo piano di un palazzo, per mettere in salvo due bambini che si erano pericolosamente affacciati alla finestra. È successo in piazza Garibaldi, sabato nel primo pomeriggio mentre era in corso un evento. Ad attirare la curiosità dei due bambini di 2 e 3 anni probabilmente è stata la musica proveniente dalla piazza. Secondo quanto raccontano alcune persone presenti i due piccoli avrebbero aperto la finestra e per vedere meglio cosa stata avvenendo sarebbero saliti addirittura sopra ad un banchetto sporgendosi pericolosamente. Per segnalare la situazione di pericolo qualcuno ha suonato al campanello dell’abitazione, ma forse c’era confusione e magari il suono non è stato avvertito. Ad intervenire senza indugio allora è stato un ragazzo che di sua spontanea volontà, sotto gli occhi di numerosi curiosi che con cellulare alla mano hanno ripreso l’eroica scena, ha deciso di scalare il primo piano del palazzo, arrampicandosi con grande agilità fino a raggiungere la finestra. I due bambini sono stati messi in sicurezza, ma nel frattempo i genitori sono entrati nella stanza dove hanno trovato con stupore l’estraneo.

Chiarita la situazione, i genitori hanno ringraziato il giovane "eroe", spiegando che si erano recati per qualche minuto in un’altra stanza della casa, impegnati con il terzo figlio neonato e non si erano accorti dei pericolo corso dai due fratellini. Nei confronti degli stessi genitori non sono stati presi provvedimenti di alcuni tipo e la vicenda si è chiusa nel migliore dei modi senza alcuna conseguenza.