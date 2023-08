Si apre il sipario su Hispellum 2023 Giochi, banchetti e riti: Roma show

Non solo infirorate, ma anche storia: dal 17 al 20 Spello sale nella macchina del tempo e si trasforma in un teatro a cielo aperto per raccontare il suo passato al tempo dell’ imperatore Costantino. Ludi ginnici, riti propiziatori, ludi scenici e cene patrizie in cui assaporare le pietanze e ammirare gli spettacoli tipici delle mense romane, si apre dunque il sipario su Hispellvm la più attesa rievocazione di epoca romana in Umbria. tempi e modi della manifestazione sono stati ilustrati ieri dal sindaco Moreno Landrini, dall’assessore alla cultura Irene Falcinelli e dal presidente dell’associazione Hispellum Sandro Vitali.

Qualche anticipazione: i riti, il cibo e la cultura saranno i protagonisti dell’edizione 2023; si parte giovedì prossimo con le Gentes Romanae di Hispellum che, scortate dagli Equites Legionis apriranno la rievocazione in Piazza della Repubblica ( ore21); da qui partirà il corteo dal centro dell’antica Colonia Iulia percorrendo il decumanum maximun fino a giungere all’ Area Archeologica Porta Consolare (Piazza Kennedy) dove sarà acceso il Fuoco Sacro e si decreterà l’avvio dei Ludi Scenici (spettacoli teatrali) e degli Agones (competizioni ginniche) seguendo le prescrizioni Costantino aveva impartito agli Hispellates attraverso il Rescritto custodito nella sua forma originale nel Palazzo Comunale di Spello.

I banchetti: cena patrizia nella taverna Costantino Imperatore venerdì 18 e sabato 19 alle 20. Gli ospiti (è possibile vestirsi in abiti romani per l’occasione) potranno assaporarne le pietanze dell’epoca e godere degli spettacoli tipici delle mense patrizie: musiche, danze, recitationes, curiosità e aneddoti (info e prenotazione 3355209825 – 0742 301009). Degustazioni tipiche anche nella Taberna vinaria – Popina in piazza Francesco Proietti Bocchini.

Giochi e caroselli: gara di corsa alla staffetta (venerdì 18 alle 22.45). Gli a tleti provenienti da Spello, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Montefalco e Gualdo Cattaneo, si sfideranno negli scorci più suggestivi della città. Segue la danza delle ninfe a cura delle allieve della scuola Scarpette Rosa. Ed ancora disfida delle bighe; sabato 19 alle 22.30, poi lancio del Pilum che vedrà il municipio di Hispellum sfidare quelli romani di Scheggia e Pascelupo e Tuoro sul Trasimeno. Seguirà il carosello degli Equites Legiones e il tiro delle frecce di fuoco a cura degli Arceri Sagittariis Ridentes.