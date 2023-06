Si apre il ’Festival Villa Solomei’ Nel nome del legame con la Cina

Concerti, spettacoli, conferenze, esposizioni per celebrare la Cina, la sua cultura e il suo millenario legame con l’Italia. Si apre oggi il “Festival Villa Solomei“ che per l’edizione numero 24 torna al format originale dopo gli ostacoli e le limitazioni della pandemia. Così da oggi fino a martedì il borgo vivrà d’arte e musica con una festa itinerante che dalle 17.30 a tarda sera coinvolge e anima le piazze, i vicoli più belli e nascosti, la chiesa, il Teatro e l’Anfiteatro di Solomeo con eventi non stop, tutti a ingresso libero.

Il cartellone è ricchissimo di proposte, sorprese, appuntamenti da scoprire in libertà. Momenti clou di ogni giornata sono i concerti sotto le stelle, alle 21.15 all’Anfiteatro: stasera c’è Sichuan Opera Ensemble (protagonista di tutta questa prima giornata con le sue performance) che proporrà lo spettacolo “L’Oriente incontra l’Occidente - Una serata di Opera Sichuan“, una celebrazione della cultura tradizionale cinese allestita appositamente per il Festival di Solomeo con tutte le forme di arte cinese tradizionale, come le tecniche del Cambio delle maschere e dello Sputafuoco oltre a specifiche Arti Marziali. Domani c’è grande attesa per Claudio Santamaria, che si esibirà in “Le canzoni dell’amore“ con l’Orchestra sinfonica della Magna Grecia, domenica la sinfonia funebre di Haydn, “Missa In Tempore Belli“ con l’Orchestra da camera di Perugia diretta da Fabio Ciofini. Lunedì il violoncellista cinese Yi-Bing Chu sarà al Monumento Tributo alla Dignità dell’Uomo, martedì si chiude di nuovo all’Anfiteatro con un duetto erhu e piano con Guo Gan, artista di erhu (il violino cinese a due corde) e la pianista Liu Long. Già da oggi il Festival parte alla grande: alle 17.30 al Teatro Cucinelli c’è “Maze“, un’ipnotica live performance tra ombre, sculture e corpi tridimensionali proiettati su grande schermo, poi le performance degli artisti di Sichuan Opera Ensemble, alle 19 concerto d’organo nella Chiesa di San Bartolome, alle 20 in Piazza del Castello concerto dell’l’Hamburg Percussion Ensemble.

S.C.