"Sì all’amore autentico, no alle ’scappatelle’"

Sì all’amore autentico, no alle “scappatelle“. Così il vescovo Francesco Antonio Soddu si rivolge ai giovani nell’omelia della messa di San Valentino, patrono della città e protettore degli innamorati. "Chiediamo al Signore la grazia di infondere nei nostri giovani lo spirito dell’amore autentico che, fuor dalle ‘scappatelle’, sostanzia e mette le basi per la maturità; maturità umana e cristiana", le parole del presule. "La Parola di Dio ci fornisce il criterio perché possiamo comprendere questa realtà dell’amore che caratterizza l’essere umano - così monsignor Soddu nell’omelia – (...) –L’amore trova giustificazione in sé stesso, ossia si ama per amore. Questo significa che ogni interrogativo in merito deve trovare risposte d’amore. Se così non fosse l’interrogativo, piuttosto che incentivare l’amore, costituirebbe l’inizio, la base del dubbio e la rovina dello stesso amore(...)L’essere giovani dovrebbe coincidere con l’inesperienza –è vero- però è pur vero che da questo stato di cose bisogna pur uscire…"

Poi il vescovo guarda ai rapportio interpersonali nella comunità cittadina: "Chiediamo al Signore Gesù che per intercessione del nostro amato San Valentino, i nostri rapporti interpersonali, la conoscenza reciproca che cerchiamo di tessere quotidianamente siano improntate alla edificazione di veri percorsi di rispetto e di amore. La città di Terni possa avere scritto nel cuore di ciascuno dei suoi abitanti, ossia nella propria condotta di vita, “città dell’amore”, ossia di ciò che San Paolo delinea con il termine specifico proprio dell’amorecarità, che richiama e si identifica con la realtà sublime di Dio.Questa non può essere vinta da niente e da nessuno e pertanto non può che essere sia il fondamento come anche la forza propulsiva per un futuro pieno di speranza". Al termine della celebrazione è stata benedetta dal vescovo la nuova vetrata artistica della Basilica, realizzata dagli studenti del liceo artistico “Metelli” di Terni e dal maestro vetraio Pierluigi Penzo, donata dal Lions Club San Valentino. E’ collocata nella cappella di sinistra a fianco dell’altare maggiore, dedicata a Santa Teresa d’Avila.