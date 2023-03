Sì alla riapertura del Tribunale

ORVIETO Ok della Regione al ripristino del Tribunale di Orvieto, soppresso e accorpato a quello di Terni ormai dieci anni fa. La prima commissione del Consiglio regionale, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato il progetto di proposta di legge alle Camere per la riattivazione del Tribunale a firma dello stesso Nicchi e di Stefano Pastorelli, entrambi della Lega. Il provvedimento era stato già stato preso in esame dalla commissione e punta a riattivare il Tribunale, anche per rispettare il principio di giustizia di prossimità ribadito dall’Unione Europea. Ora la battaglia si sposta in Parlamento dove esiste un fronte politico trasversale favorevole alla riapertura delle sede di giustizia definite ’minori’.