Sì alla convenzione per lo stadio “Report“ in Consiglio comunale

L’inviato di Report, Luca Bertazzoni, ieri in Consiglio comunale in occasione del dibattito sul rinnovo della convenzione per la gestione dello stadio “Liberati“. Botta e risposta al vetriolo tra maggioranza e opposizione che, in assenza del sindaco Stefano Bandecchi, ha riguardato anche il discusso progetto stadio-clinica, che a sensazione potrebbe essere l’argomento di una nuova puntata di Report sull’Unicusano di Bandecchi.

Il Consiglio comunale, con 21 voti a favore e 8 astenuti, "ha approvato l’affidamento della gestione dello stadio Libero Liberati e del campo sportivo adiacente Giorgio Taddei alla società Ternana calcio S.r.l. – fa sapere Palazzo Spada – , deliberando contestualmente lo schema di convenzione tra il Comune di Temi e la società per l’utilizzo del complesso sportivo". "Si è reso infatti necessario ridefinire la concessione in essere, in attesa della sottoscrizione della complessiva convenzione del progetto per la realizzazione del nuovo stadio che prevede il trasferimento dello stesso in diritto di superficie, per almeno un anno al fine di permettere alla società calcistica l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di calcio professionistico – continua il Comune di Terni – . Lo schema di convenzione ne precisa l’oggetto, specifica gli obblighi delle parti, stabilisce la durata prevedendo che la concessione di uso e gestione del complesso sportivo sia valida per la stagione calcistica dal 01/07/2025 al 30/06/2026, salvo proroghe del campionato in corso, e fissa il canone annuo che la Ternana deve corrispondere al Comune in 30.000 euro da versare in rate da.2.500. Tra le altre disposizioni, la convenzione specifica che la Ternana si impegna a valutare la possibilità di collaborare con l’Ente in specifiche iniziative di marketing territoriale, valorizzazione del territorio e ad iniziative relative alle politiche della aggregazione".

Intanto Bandecchi in un video social su Instagram pone la questione sul destino della Ternana Women, promossa nel campionato di calcio femminile di Serie A. Il sindaco rileva che la Ternana Women è di proprietà d Unicusano e sarà finanziata con le rette universitarie. Si può fare? "Qualcuno dovrà decidere entro il 30 maggio e non venire a rompere successivamente. Se sarà iscritta in serie A sarà in regola o no?".