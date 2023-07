"Sì al parere del Comitato etico" Suicidio assistito: per Laura Santi una risposta entro sessanta giorni

La ricorrente "ha diritto di ottenere un parere espresso dal Comitato etico regionale che dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla sua costituzione" che "a sua volta dovrà intervenire entro 30 giorni dalla presente ordinanza". È quanto stabilito dal tribunale civile di Perugia. La ricorrente è Laura Santi, 48enne perugina malata di sclerosi multipla che sta combattendo, oltre che contro la malattia, contro la burocrazia che, al momento, le impedisce, di completare il percorso per accedere al suicidio assistito. Il tribunale civile di Perugia, inoltre, "accerta il diritto della ricorrente, qualora all’esito del parere del Comitato etico e delle valutazioni rimesse all’Usl Umbria 1, vengano individuate positivamente le precondizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, a ottenere che l’Usl convenuta indichi anche le modalità di attuazione, individuando anche farmaco e posologia". Comitato etico che, dalla sua individuazione, è fermo nella sua composizione da parte della Regione, in conseguenza anche della presa di posizione del ministero della Sanità, che di fatto ha congelato l’istituto. "La decisione accerta il diritto di Laura Santi a ottenere il completamento delle verifiche. Ci riserviamo di procedere con ulteriori azioni affinché, come stabilito dalla Corte costituzionale, non vi sia alcun discrimine tra la scelta di Laura di procedere con l’aiuto al suicidio e quella di una persona malata che invece, previa attivazione della sedazione palliativa profonda, rifiuti terapie e assistenza a carico del Servizio sanitario" spiega Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Coscioni e avvocato di Laura Santi. "Anche il Tribunale di Perugia evidenzia la necessità di una legge che preveda tempi certi per l’accesso alla morte medicalmente assistita" spiega Marco Cappato. "I comportamenti di Asl sono stati ineccepibili" è il commento del legale Pietro Laffranco che assiste Usl1.

