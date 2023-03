Si accendono i riflettori sulla Saxa Gualdo spa

"La vicenda Saxa Gualdo spa: eventuale ripartenza dell’attività produttiva e azioni per la messa in campo di ulteriori forme di ammortizzatori sociali per i dipendenti".

E’ l’argomento che verrà discusso nella seduta del Consiglio comunale convocato dalla presidente Gloria Sabbatini (nella foto) per le 15 di lunedì 6 marzo. E che avrà la caratteristica di essere "aperto" agli interventi del pubblico, considerata la rilevanza sociale dell’azienda, che opera negli stabilimenti della ex Tagina ceramiche d’arte, con circa 120 dipendenti, tuttora in cassa integrazione a causa dell’incremento esponenziale dei costi dell’energia. Ora l’ammortizzatore sociale è prossimo alla scadenza.

Quando la storica azienda gualdese venne acquistata dalla società laziale Saxa gres, il presidente Francesco Borgomeo annunciò che intendeva realizzare in sede quanto necessario per la produzione di mattonelle per pavimenti e rivestimenti, compreso un bio-digestore per rendere autonoma l’azienda a livello di approvvigionamenti energetici. In tale contesto ora è nata una nuova società, la Gualdo bio-nergia, della quale sono compartecipi A2A ambiente ed il gruppo Saxa gres, che punta ad una produzione secondo i principi della "economia circolare"; il progetto è stato presentato in Regione, per la conferenza di servizi. La prospettiva ha avuto il placet di alcune associazioni umbre; ma da Gualdo Tadino e da Fossato di Vico si sono levate voci di dissenso e sono nati anche diversi comitati di opposizione. La discussione dell’argomento nelle sedi istituzionali, nella massima assise cittadina, era stata sollecitata anche da forze politiche della minoranza. Alberto Cecconi