"Sguardo critico. Finestra sul mondo"

"Se anche quest’anno abbiamo deciso di sposare il Campionato di giornalismo una ragione c’è: il progetto è vincente, perché l’obiettivo è di avviare le giovani generazioni – cioè i cittadini di domani – alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni. Le classi diventano dunque redazioni-laboratorio all’interno delle quali i ragazzi si confrontano ed entrano in relazione con i compagni, si avvicinano al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze e a loro volta, confezionando i loro articoli, si mettono alla prova con la cultura dell’informazione e con la promozione di valori della cittadinanza attiva." Lo sostiene Laerte Grimani, presidente di Coop Umbria Casa, che con l’occasione ricorda le tappe vincenti della cooperativa. "Un focus fondamentale, sempre più importante, è quello sul “green” e sull’utilizzo di materiali eco-sostenibili. In quattro decenni di attività ha realizzato in tutta l’Umbria oltre 2mila abitazioni distribuite in 23 comuni e 126 cantieri. Di questi oltre 2mila alloggi, l’88 per cento è stato successivamente acquistato dagli affittuari. A oggi può contare su oltre 5mila soci e su una moderna visione del modello cooperativo e delle politiche abitative e urbanistiche incentrate su social housing, qualità e vivibilità." "Il giornale – conclude Grimani - è una forma di comunicazione tra le più importanti della nostra società e, anche se meno potente della radio e della televisione, poiché necessita di un’utenza che abbia un certo livello d’alfabetizzazione e una maggiore disponibilità di tempo, contribuisce ad elevare il livello culturale ed il senso civico degli individui e dei popoli, offrendo loro strumenti che consentono l’acquisizione e il miglioramento delle abilità linguistiche e la formazione di un giudizio critico".