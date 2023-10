Sguardi su Perugino L’omaggio della Galleria

E davvero inarrestabile il calendario delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte del Perugino con due nuove mostre, in rapidissima successione. A “Rinascimento in bottega. Perugino tra i grandi della storia“, organizzata dal Comune a Palazzo della Penna (al via da oggi) si affianca idealmente il nuovo evento espositivo che la Galleria Nazionale dell’Umbria dedica al divin pittore dopo lo strepitoso successo della grande mostra “Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo“ che gli ha ridato il ruolo di preminenza artistica che il suo pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato. I riflettori sul maestro umbro si sono così riaccesi venerdì con l’inaugurazione nella nuova exhibition box di “Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo“ ( foto dalle pagine social della Galleria): una preziosa mostra dossier (aperta fino al 14 gennaio) curata da Carla Scagliosi e Benedetta Spadaccini, che segue le alterne vicende della fortuna dell’artista in età moderna e contemporanea.

Il percorso si compone di 25 opere, tra incisioni, disegni e un dipinto inedito, provenienti oltre che dalla Galleria da prestigiose istituzioni pubbliche e private, come l’Istituto centrale per la Grafica di Roma, la Biblioteca Marciana di Venezia, la Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli - Castello Sforzesco di Milano, l’Ambasciata del Brasile a Roma che ha dato in prestito il dipinto inedito. Le opere sono divise in tre sezioni: i ritratti, le opere certe, le attribuzioni errate. A corredo, c’è una raccolta “virtuale” di opere ispirate o copiate da Perugino, dall’Ottocento fino ai giorni nostri: dai Preraffaelliti agli artisti francesi fino alle iniziative promosse negli ultimi anni dalla stessa Galleria e agli artisti europei contemporanei. “Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo“ si trova nell’exhibition box al terzo piano del museo, lungo il percorso dell’esposizione permanente, in prossimità della sala con i capolavori di Perugino, interlocutore ideale della produzione di Pietro Vannucci.

La mostra rappresenta “l’ultima creatura“ del direttore Marco Pierini, arrivato alla scadenza di mandato, al quale ieri sono arrivati da Umbria Jazz e dal presidente Laurenzi "i più sentiti ringraziamenti e congratulazioni per l’opera svolta". Sono giorni febbrili, alla Galleria Nazionale e nell’intera città, per la scelta del suo erede, dopo che la commissione istituita dal Ministero della Cultura ha stilato una shortlist di dieci candidati alla direzione del museo. In ordine alfabetico sono Annamaria Bava, Giorgia Calò, Costantino D’Orazio, Cristina Galassi, Veruska Picchiarelli, Francesca Riccio, Lorenzo Sbaraglio, Mirella Serlorenzi, Federica Zalabra e Enza Zullo. Il colloquio con i candidati si terrà l’8 novembre alle 14 a Roma.

Sofia Coletti