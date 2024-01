Sgominata la banda degli orologi. Si fingevano acquirenti e rubavano. Colpi anche a Spoleto e Assisi

Una coppia alla ricerca di un regalo prezioso. Una coppia, secondo le indagini della polizia, che, in realtà, avrebbe dovuto recitare per distrarre il gioielliere e consentire a un complice di impossessarsi di preziosi, mentre un “palo“ era pronto ad avvisare i complici all’interno, nel caso in cui fosse arrivato qualcuno a “disturbare“ il colpo. Una tecnica che avrebbe funzionato almeno tre volte: a L’Aquila, a Spoleto e ad Assisi. I presunti responsabili sono stati individuati dalla squadra mobile del capoluogo abruzzese che ha eseguito l’arresto di due dei quattro presunti componenti della banda specializzate in gioiellerie. Due sono ancora ricercati.

Una banda in trasferta, pronta a colpire e sparire con le tasche piene di orologi di marca e gioielli vari. Ammonta a circa 27mila il bottino messo insieme nei tre colpi. Secondo le indagini svolte, dalla squadra mobile di L’Aquila, i quattro sono ritenuti responsabili di aver rubato sei orologi, per un valore complessivo di 16,5 mila euro, il 27 luglio in una nota gioielleria aquilana del centro cittadino. Per compiere il furto avrebbero utilizzato un sistema collaudato che vedeva due di loro, un uomo e una donna, fingersi clienti per distrarre la commessa, e l’altro uomo, componente del gruppo, nel caso di L’Aquila, introdursi nella stanza, denominata appunto "degli orologi", per prendere i sei esemplari dopo aver aperto la teca di vetro e metallo. L’altra donna restava all’esterno delle gioiellerie per avvisare telefonicamente i complici nel caso di arrivo delle forze dell’ordine. Un metodo analogo è stato usato anche il 7 agosto ad Assisi, dove sono stati rubati 8 bracciali d’oro dal valore di 7mila euro. I quattro sono ritenuti responsabili anche di un furto commesso il giorno successivo in una gioielleria di Spoleto. In quel caso venne preso un orologio del valore di 4mila euro.