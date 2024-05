"Sgomberate le case occupate". Pugno duro del sindaco Zuccarini

"Sgomberate le case popolari occupate a Belfiore". L’annuncio lo ha dato ieri, a metà giornata, il sindaco Stefano Zuccarini, al termine delle operazioni portate avanti dai carabinieri di Foligno, in sinergia con i Servizi sociali del Comune. "Finalmente - ha detto il sindaco Zuccarini - sono state ripristinate sicurezza, legalità e decoro". Ha quindi ricordato i contorni dell’attività, eseguita daivCarabinieri che ieri mattina si sono recati in via del Borgaccio. "La situazione era diventata insostenibile, tra degrado, condizioni igienico-sanitarie scarse, problematiche di convivenza con gli altri abitanti, criticità legate alla sicurezza, senza contare i gravi danneggiamenti apportati alle strutture realizzate con soldi pubblici – così il primo cittadino – . Abbiamo mantenuto le promesse fatte, dimostrando tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le norme, attivandoci presso i servizi sociali del Comune e poi con le autorità competenti. Abbiamo il dovere di garantire la legalità, il decoro e assicurare la convivenza pacifica tra gli abitanti della nostra città. Abbiamo riscontrato anche importanti danneggiamenti alle abitazioni e raccolto altri episodi di degrado più volte segnalati dai residenti del luogo. Le case popolari di Belfiore sono state pagate con soldi pubblici ed è giusto vengano assegnate alla comunità e a chi rispetta il bene. Su questo punto ci siamo battuti fin dall’inizio della nostra consiliatura e non arretreremo di un passo". Lo sgombero ha riguardato un appartamento, che era stato assegnato ad una famiglia dal 6 dicembre 2021.

Gli assegnatari risultano inizialmente tre, di cui uno in detenzione domiciliare. A questi, negli anni, se ne erano aggiunti altri per arrivare, a quanto risulta, ad avere punte di nove ospiti nella stessa casa, con due in detenzione domiciliare. La struttura dove si trovava la famiglia risulta avere altri otto appartamenti sempre facenti capo ad Ater. Lo sfratto sarebbe stato possibile perché proprio ieri è stato notificato all’interessato la fine del provvedimento domiciliare, motivo ostativo fino ad ora per qualsiasi provvedimento in tal senso. Il problema della condotta di questi cittadini sarebbe da diversi anni al centro delle lamentele dei cittadini che hanno fatto presente più volte la propria frustrazione.

Alessandro Orfei