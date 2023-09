Sgarbi visita gli Scavi di Campo della Fiera, straordinari rinvenimenti!

ORVIETO - Visita agli scavi archeologici di Campo della Fiera da parte del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Sollecitato da Italia Nostra, Sgarbi ha visitato il santuario di Campo della Fiera, rimanendo colpito dagli straordinari rinvenimenti degli ultimi anni. Ha avuto modo di visitare anche il magazzino dello scavo, collocato nell’edificio accanto ad uno degli ingressi del cimitero, dove sono conservate, tra i numerosi reperti, le splendide maioliche recuperate nel pozzo del convento di San Pietro in Vetere e le preziose ceramiche attiche. "Lo ringraziamo ancora una volta per il suo interesse-dicono gli archeologi dell’associazione Campo della Fiera che si occupano dello scavo -, noi lavoreremo con impegno per preservare e valorizzare questo straordinario patrimonio. L’insediamento archeologico presenta i resti, in larghissima misura ancor tutti da esplorare, di quello che venne considerato come un luogo sacro in un arco di tempo lunghissimo, dall’antichità etrusca fino al Medioevo. Oltre alla presenza dei resti di vari templi etruschi, si trovano le tracce di un’ampia villa romana con bellissimi mosaici e tema marino, di un impianto termale romano e di una chiesa medievale". L’area che è stata finora parzialmente scavata occupa una superficie di circa cinque ettari.