Sfruttamento idroelettrico, il Consiglio: "L’Enel paghi le bollette ai ternani"

Il Comune alza la voce e "batte cassa" con la Regione e con Enel per lo sfruttamento idroelettrico del territorio. E nell’occasione trova una maggioranza più ampia (24 voti favorevoli e 4 astensioni), con l’opposizione di centrosinistra che vota insieme ad Alternativa Popolare mentre il centrodestra, pur dichiarandosi favorevole all’iniziativa, si astiene. "Astensione tecnica" per Fi e FdI.

Di fatto l’atto d’indirizzo presentato da Ap, emendato da Pd e M5S, passa a stragrande maggioranza e dà al sindaco Stefano Bandecchi, che domani incontrerà la Regione, il mandato di far valere le ragioni del territorio nel riconoscimento dei canoni idroelettrici. Non solo. L’atto sollecita "la Regione Umbria a destinare, per i prossimi dieci anni, a decorrere dal primo gennaio 2024, tutte le somme incassate da Enel, relativamente ai canoni idroelettrici prodotti dalla Centrale di Galleto e come tali appartenenti al territorio ternano, al fine di realizzare il nuovo ospedale di Terni; a sollecitare la Regione a riconoscere al Comune di Terni una congrua somma a titolo indennitario per le mancate erogazioni delle somme incassate per i canoni idroelettrici; a sollecitare Enel, quale concessionario storico e quale ultimo avente causa nella gestione dell’asset idroelettrico, a indennizzare il territorio ternano per danni economici e non economici cagionati a Piediluco dalla variazione idrometrica intensiva, nonché all’area della Cascata delle Marmore e all’intera città di Terni per via della chiusura del flusso fluviale del Velino della Marmore; a incalzare Enel per la copertura al 100% delle bollette elettriche dei residenti ternani, a maggior ragione considerando che il polo idroelettrico di Terni genera una quantità di energia tale da assolvere al fabbisogno di circa due milioni di persone; a chiedere a Enel convenzioni speciali a vantaggio della bolletta elettrica di tutte le imprese locali, evitando ovviamente di incorrere nelle sanzioni Ue per eventuali aiuti di Stato".

Il documento premette che "il territorio comunale è sede di impianti idroelettrici tra i più importanti d’Italia e d’Europa; tali impianti constano di 19 centrali". L’atto come detto è stato emendato e non compaiono le cifre che erano invece inserite nel documento originario di Ap: richiesta alla Regione di 15 milioni di euro d’indennizzo e a Enel di 100 milioni per il dissesto del bacino lacustre.

Stefano Cinaglia