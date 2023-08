Sfrecciavano a 180 kmh Maxi multe e via le patenti

Ad oltre 180 chilometri orari con le auto sportive sulla 77-Var. Sono due delle infrazioni riscontrate in questa settimana dalla Polizia stradale di Perugia nel corso dell’operazione denominata "Speed control", coordinata da Roadpol, network delle polizie europee. Per loro multa fino a 3mila euro, 10 punti decurtati e sospensione della patente per almeno sei mesi. Non sono le sole infrazioni accertate sulle strade della provincia di Perugia. Nell’ambito dei controlli, sono state 95 le infrazioni per eccesso di velocità rilevate, tra le quali 15 per superamento del limite di oltre 40 Kmh e 2 per il superamento del limite di velocità di oltre 60 Kmh. In particolare, appunto, uno dei servizi è stato effettuato sulla Strada Statale 77-Var, che, per la sua conformazione caratterizzata dall’importante differenza altimetrica tra Colfiorito e Foligno, risulta essere particolarmente pericolosa per la circolazione. L’esito del controllo ha consentito di accertare 45 infrazioni per eccesso di velocità; due di queste sono state contestate ai due che guidavano auto sportive sfrecciando come in un circuito di Formula1.