Sfollati, l’accoglienza post-sisma resta in funzione sino al 9 luglio

UMBERTIDE - Il centro di accoglienza per gli sfollati di Pierantonio chiuderà definitivamente i battenti il 9 luglio. Una breve proroga rispetto alla data di chiusura del 30 giugno prevista dalla Regione che rappresenta la sintesi ed il relativo compromesso tra Comune, fermo nel voler tornare ad usufruire dell’immobile e le richieste delle 13 persone rimaste all’interno della palestra, le cui istanze hanno trovato sponda nella Cgil regionale. Una manciata di giorni insomma per fare le valigie e trovate un’altra sistemazione grazie ai fondi "Cas" messi a disposizione dallo Stato di emergenza. Martedì scorso il dirigente regionale della Protezione Civile Stefano Nodessi Proietti, insieme alla responsabile della Pro civ ed emergenze della Regione Stefania Tibaldi, hanno incontrato il gruppetto di sfollati del terremoto, ribadendo la necessità di chiudere il centro secondo che l’ordinanza della Regione, ma consentendo nel contempo un "accompagnamento dolce" e ben sostenuto dai fondi Cas - rata di luglio anticipata e compresa - alla porta, con una settimana di tempo in più per trovare finalmente una casa in affitto.

Ieri intanto c’è stato l’incontro dell’amministrazione comunale con una delegazione della Cgil rappresentata dal segretario provinciale di Perugia Simone Pampanelli e dal responsabile di zona del sindacato Fabrizio Fratini, che hanno sostenuto la necessità della proroga fino al nove luglio a causa delle difficoltà di trovare case a disposizione, anche a fronte di un mercato degli alloggi, pare restio ad affittare agli sfollati.

"I nostri restano fari accesi sulla vicenda della palestra – ha rimarcato Pampanelli – così come per quella del terremoto. Siamo alla fase finale e pensiamo che tutti, anche gli ultimi sfollati rimasti, debbano avere una risposta e pertanto continueremo la nostra azione di vigilanza verificando gli sviluppi. Posso dire che quello che abbiamo fatto è stato creare , creato uno stimolo ad individuare flessibilità e soluzioni che si possono trovare senza problemi. Il tutto per non lasciare nemmeno una persona indietro in questo percorso di uscita dalla prima emergenza".

Paolo Ippoliti