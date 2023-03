"Sfiduciamo l’assessore" Mozione contro Leggio

Nell’aggrovigliata situazione politica che vede in bilico la maggioranza a guida Stefania Proietti, si inserisce anche la mozione di sfiducia dell’opposizione nei confronti dell’assessore Fabrizio Leggio, esponente del Movimento 5 Stelle. L’hanno firmata i consiglieri comunali Stefano Apostolico, Lucio Cannelli, Marco Cosimetti, Emidio Ignazio Fioroni, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli: nel mirino la gestione degli aumenti dell’imposta di soggiorno, in particolare per quanto riguarda gli affitti turistici, balzati in prima battuta a 5 euro a notte, poi la tariffa è stata congelata e infine rimodulata in tre fasce da 2, 3 e 5 euro a secondo del costo delle stanze. All’opposizione non piace proprio che Leggio, imprenditore nel settore turistico, aveva partecipato ( votando anche la delibera) ai lavori di giunta che aveva portato, nel mese di dicembre, all’aumento dell’imposta di soggiorno per gli appartamenti locati a uso turistico; successivamente rivisti e rimodulati anche per le proteste che avevano suscitato. Sino alla richiesta di sfiducia da parte della minoranza proprio mentre è scontro fra le forze che sostengono la Proietti: la ‘lettera aperta’ inviatagli dal Pd ha visto la reazione di Assisi Domani, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle. Per una vicenda che, ha ben vedere, si sta ‘incacrenendo’. Nel 2021 Assisi Domani non era rimasta soddisfatta dell’assegnazione degli incarichi (assessorati, presidenza del consiglio comunale); poi segnali di scontento sino alla verifica di maggioranza della prima settimana del febbraio scorso e la volontà di andare nel giro di pochi giorni a una soluzione. Che non c’è stata. Anzi è arrivato l’aut aut del Pd nel nome di un rilancio dell’attività amministrativa; Pd pronto a sacrificare l’assessore, ingegnere Alberto Capitanucci, proponendo anche i possibili sostituti. Ma la partita appare è più complicata che mai, basti pensare alle deleghe che ha Capitanucci e alla mole di questioni – nel settore dei lavori pubblici ad esempio – che sono in ballo dal Pincio alla piscina, al campo sportivo, dal Metastasio alla Montedison e tanto altro ancora. E senza dimenticare i centenari in arrivo, i fondi Pnrr. Insomma c’è da remare assai, se si vuole andare avanti, altrimenti...

Maurizio Baglioni