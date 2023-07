Sfida sul nodo-Montedoglio "Una giusta distribuzione di acqua tra Umbria e Toscana"

Dopo essere stata al centro di una pubblica assemblea a Pistrino, di una commissione e di tante prese di posizione politica, la questione legata alla gestione della diga di Montedoglio domani finirà al vaglio del consiglio comunale insieme ad altri argomenti importanti come la sanità, la scuola, la tutela della quiete pubblica nel centro storico. Il consiglio comunale è stato convocato per le ore 18 nella residenza municipale. Sarà il sindaco Luca Secondi a rispondere alle sollecitazioni del capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sulla riserva di acqua della diga di Montedoglio, argomento che nel territorio è stato di recente oggetto di alcune assemblee pubbliche.

L’esponente dell’opposizione chiede l’attivazione subito di un piano di utilizzo "per equa distribuzione delle acque che garantisca le priorità e le esigenze idropotabili, agricole e ambientali delle popolazioni locali". L’argomento è legato anche all’imminente collaudo dei lavori che riguardano l’invaso dopo anni di cantiere di cui da settimane parlano gli amministratori regionali e locali. Si invoca in questa fase una "giusta distribuzione tra Umbria e Toscana per evitare che ci si trovi in emergenza", ribadisce Arcaleni. Parlerà di questo argomento il sindaco Luca Secondi che farà il punto sulla diga anche alla luce dei recenti confronti promossi da altri territori limitrofi. La seduta consiliare di domani si aprirà con due interrogazioni del capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani: la prima, sulla situazione idrogeologica nel comune, l’altra sui ricorsi relativi ai disturbi alla quiete pubblica e sulle recenti sentenze che riguardano la vivibilità dei centri storici. L’esponente di maggioranza Rosanna Sabba chiede invece garanzie a fronte delle criticità del servizio di Diabetologia.