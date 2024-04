Sfida su anziani e spopolamento: "Le necessità stanno cambiando. All’Umbria serve una sanità nuova"

Le aree interne sono zone soggette ad un progressivo fenomeno di spopolamento, sono abitate soprattutto da persone anziane e spesso lontane dai presidi ospedalieri. La loro gestione è complessa e per questo Federsanità ha deciso di dare vita ad un percorso itinerante e di approfondimento attivato da un Progetto di Ricerca per mettere a confronto manager della sanità, sindaci e professioni sanitarie. "Quello che stiamo costruendo è complesso ma è necessario farlo ed attuarlo, ci sono oggi progetti e una idea chiara di sanità territoriale che stiamo portando avanti perché numeri e cambio di panorama ci indicano questo percorso e perché questa progettazione prima non era stata fatta", ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenendo all’evento. La strada intrapresa in Umbria, quindi, per la presidente "è quella giusta". "L’Umbria ha 92 Comuni e circa la metà sono aree interne – ha detto l’assessore alla sanità, Luca Coletto – a cui abbiamo dedicato 10 ospedali di comunità, delle Cot (Centrali operative territoriali, ndr) e delle case di comunità specifiche. Rappresentano una delle maggiori criticità della regione che ha una bassissima intensità abitativa in queste aree: parliamo di 13 abitanti a chilometro quadrato in Valnerina contro i 343 abitanti del Perugino. Si capisce bene che ci sono delle difficoltà enormi a rendere le stesse prestazioni sanitarie sia territoriali che ospedaliere in due aree così diverse. Si confronta con questa situazione la nuova programmazione dell’Umbria che ha bisogno che, anche a livello nazionale, si tenga conto dell’anzianità della popolazione".