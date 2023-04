Sfida al disagio giovanile In campo dj e musicisti

Al via oggi per sette mercoledì consecutivi, dalle 15 alle 17 alla Stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, un progetto mirato a combattere il disagio giovanile; è gratuito ed è aperto a tutti i giovani dai 14 anni in su e si svolge negli spazi dello scalo ferroviario che l’associazione VI.VA. ha recentemente riqualificato con un intervento di rigenerazione urbana per realizzare iniziative di benessere psicosociale per i giovani e per tutta la comunità.

Il laboratorio di ’Song Writing Fai la Trap’ rientra nel ‘Progetto PG! Protagonismo ai giovani’, volto a combattere il disagio giovanile, finanziato dall’ Unione Province Italiane e che vede la Provincia di Perugia in qualità di soggetto capofila. Nel corso i questi incontri insieme a Dj, parolieri e musicisti esperti, i partecipanti realizzeranno un videoclip che darà voce e musica alle idee condivise. Il brano verrà poi diffuso sui social, sul sito internet del progetto e anche in radio.

All’open day di presentazione sono intervenuti la Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, rappresentanti dell’associazione culturale St.Art, il presidente Vincenzo Cerquiglini, che conduce il laboratorio, e VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Aps Ets con il presidente Luigi Marini, che supporta lo svolgimento dei laboratori con propri educatori e psicologi. Gli incontri, viene evidenziato ancora, saranno un’occasione per imparare a tirare fuori pensieri ed emozioni, si capirà come si costruisce una base musicale, il ritmo, i tempi, le sonorità, dando ampio spazio alla fantasia e all’ispirazione.