Sferracavallo, fondi per la scuola

Dopo una prima bocciatura del finanziamento previsto con i fondi del Pnrr, sono stati ora trovati i soldi necessari per demolire e ricostruire la scuola per l’infanzia “Collodi“ di Sferracavallo, la cui chiusura lo scorso luglio era stata resa necessaria a causa della mancanza di norme antisismiche. La domanda presentata dal Comune di Orvieto è tra le otto ammesse e finanziabili nell’ambito del bando per l’edilizia scolastica della Regione per la nuova assegnazione delle risorse provenienti dal Pnrr. Si tratta di risorse per 2,3 milioni di euro. All’avvio del nuovo anno scolastico, a settembre 2022, le lezioni erano regolarmente riprese nella sede temporanea individuata nella vicina area di Fontanelle di Bardano. Una soluzione che aveva sollevato delle inevitabili lamentele da parte delle famiglie, trattandosi di un edificio che, fino ad alcuni mesi prima, ospitava la filiale di una banca. "Nel giro di sette mesi - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo - siamo riusciti a individuare la soluzione definitiva a un problema che si trascinava da anni e che questa Giunta ha finalmente affrontato con serietà ed efficacia. La decisione di chiudere la scuola la scorsa estate è arrivata dopo una serie di minuziose verifiche mai fatte prima che non hanno interessato solo la vulnerabilità sismica della struttura, ma hanno analizzato approfonditamente anche lo stato dei materiali. In due mesi è stata trovata e adeguatamente ristrutturata una sede alternativa che potesse garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico senza trasferire le bambine e i bambini lontano dal quartiere. Nel frattempo ci siamo mossi a 360 gradi per reperire i fondi necessari per poter intervenire in maniera definitiva sulla scuola di Sferracavallo".

"Oggi - prosegue Pizzo – quella soluzione è arrivata grazie all’impegno della Regione Umbria sul fronte dell’edilizia scolastica. La scheda progettuale ammessa a finanziamento con fondi Pnrr prevede un intervento di 2,3 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione della scuola nella sede attuale. Le scadenze imposte dal Pnrr sono serrate pertanto in tempi adeguati saremo in grado di restituire alle famiglie di Sferracavallo una scuola moderna e ancora più accogliente e sicura dove far crescere i nostri bambini".

Cla.Lat.