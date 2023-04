Severo, 90 anni anima e pilastro della Sagra

Giovani che fuggono dal lavoro, “grandi vecchi“ che non hanno paura di rimboccarsi le maniche nonostante l’età che avanza. E’ il caso di Severo Mencaroni, conosciuto da tutti come Severino, 90 anni, mente e tuttora pilastro della Sagra degli Gnocchi di Pila. Ieri il sindaco Andrea Romizi, nel corso di una cerimonia a palazzo dei Priori, su proposta della Polisportiva che organizza la manifestazione, gli ha consegnato una pergamena "per l’attività dall’alto valore sociale svolta nel tempo". Tanti gli amici presenti in sala Rossa per onorare Mencaroni, partendo dalla sua famiglia e dai rappresentanti della Polisportiva, guidati dal presidente Davide Ricci. "Per noi – ha spiegato Ricci – è un momento importante perché Severino, insieme ad Ivo Bazzurri, è stato un pilastro".