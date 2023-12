"Settore senza tutele". Terziario, i lavoratori fanno scattare il presidio

"Un contratto collettivo nazionale che manca da troppo tempo, un settore in stallo e senza tutele". Per questo le categorie Filmcas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil scenderanno in piazza oggi alle 10, con un presidio di fronte alla sede della Confcommercio, in via Settevalli 320. "Sarà un momento di mobilitazione regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti occupati nel commercio, Gdo, turismo, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggio e aziende termali. Una mobilitazione che porterà allo sciopero nazionale del 22".