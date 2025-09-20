Settimana della Custodia. La città scende in campo coi cantieri della bellezza: "Adesione meravigliosa"

Interventi a Pianello, Monteluce, Sant’Ercolano, Università, via del Cortone e installazioni artistiche in centro storico: sono sempre più numerosi i cantieri della bellezza che fioriscono grazie alla “Settimana della Custodia“ che ieri ha vissuto una delle giornate più intense e partecipate. La mobilitazione collettiva è iniziata alle 9 a Pianello, dove la Proloco Pian del Chiascio ha ritinteggiato le panchine e un pozzo storico in Piazza Piediluco mentre a Monteluce, l’associazione Vivere Monteluce, ha dato avvio a un ricco programma con laboratori, pulizia e piantumazioni, tinteggiatura della palestra S. Erminio e momenti di confronto. Alle 9.30 è stata la volta dei Giardini di via Indipendenza, vicino a Sant’Ercolano.

Gran fermento anche nel Complesso Monumentale di San Pietro, dove l’Università è scesa in campo con studenti, personale e volontari in un intervento di pulizia e riordino delle aree esterne ed interne (parcheggio riservato, tre chiostri e orto medievale), accompagnato dalla messa a dimora di ulivi, rose e altre piante ornamentali, per rendere ancora più accogliente la visita per cittadini e turisti. "L’investimento più bello è quello sui nostri ragazzi e ragazze – ha sottolineato il rettore Maurizio Oliviero che ha ’guidato’ i lavori –. Lo stimolo è venuto soprattutto da loro, dal desiderio di essere protagonisti di un impegno civico importante". Poi è stata la volta del parcheggio universitario di via Pascoli dove sono state rimosse le scritte vandaliche, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi. "L’adesione e la partecipazione sono meravigliose – ha commentato –, si è presentato persino uno studente in pensione".

Molto atteso anche l’intervento di ripulitura del muro di via del Cortone, deturpato da graffiti. "Era necessario da tempo – ha ribadito l’assessore Francesco Zuccherini – bisogna prevenire e segnalare simili situazioni di degrado". Anche la Regione ha partecipato con interventi al Broletto, sede degli uffici operativi, per la bonifica e la ritinteggiatura di muri imbrattati, concentrandosi sulle superfici di pregio. "Sono gesti, anche piccoli e poco impegnativi, ma molto significativi – dice la presidente Stefania Proietti – perché insieme ci si prende cura e carico di luoghi che rappresentano l’identità di una città". E per finire, un intervento artistico in centro: Emu Group e l’artista Mary Jane Antonini hanno trasformato gli armadi delle centrali elettriche di Piazza del Drago, Canapina, Corso Vannucci e Corso Cavour in opere che raffigurano i monumenti circostanti.

S.C.