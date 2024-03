“Settimana del cervello“. Il disturbo afasico. Un mondo senza parole

In occasione della “Settimana del cervello“, in programma dall’11 al 17 marzo, l’Aita (Associazione italiana afasici) Umbria, in collaborazione con il Corso di laurea in Logopedia dell’Università, organizza il convegno “Il disturbo afasico, la complessità di un mondo senza parole“, oggi alle 15 nell’aula 7, edificio B, Dipartimento di Medicina. Apriranno il convegno Nicoletta Pauselli, presidente di Aita Umbria, Giampietro Ricci, presidente del Corso di laurea in Logopedia, l’assessore Edi Cicchi e Tiziano Scarponi, presidente OdV ‘Cuor di leone’.