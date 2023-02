Sette psicologi alla Asl 1 e due nella Asl 2 con contratti autonomi

Contratti per sette nuovi psicologi alla Asl 1 e due alla Asl 2 dell’Umbria. L’annuncio è dell’assessorealla Sanità, Luca Coletto, che ha risposto a un’interrogazione del consigliere Andrea Fora. "La legge 2342021 ha portato modifiche rispetto all’articolo che riguarda i servizi territoriali ospedalieri in neuropsichiatria infantile e adolescenza e reclutamento straordinario di psicologi – ha detto – prevedendo risorse anche per l’anno 2022. Tali risorse, destinate al reclutamento di psicologi per l’anno 2022 ammontano a euro 296.987 euro. Le risorse sono state incrementate di 74.367 euro. Nello scorso mese di dicembre è stata sancita l’intesa Stato-Regioni concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il 2022. La Regione Umbria ha quindi provveduto ad adottare il provvedimento. Il finanziamento sarà quindi oggetto di prossima assegnazione alle Asl regionali".