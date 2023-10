Sette anni fa il terribile terremoto. Norcia riparte dalla sua Basilica: "Ora va salvata la coesione sociale"

Tre nuovi negozi inaugurati in due giorni, lo smontaggio dell’impalcatura dalla facciata della Basilica di San Benedetto e la Messa che sarà celebrata domani, 30 ottobre, in occasione del settimo anno dell’anniversario del terremoto, proprio all’interno della Basilica tornata agibile dall’arcivescovo Renato Boccardo.

Norcia si prepara a vivere questo settimo anniversario dal sisma del 2016 guardando con speranza verso il futuro. "Ogni cosa che riparte restituisce speranza – spiega don Davide Tononi, uno dei due parroci di Norcia – perché poi, al di là delle legittime aspettative di ciascuno su tempi più corti, la realtà parlava di un processo lungo. La pandemia è stata, innegabilmente, una mazzata ma oggi anche il vedere la Basilica senza impalcatura ti da uno spirito diverso. Per noi anche i rumori dei cantieri, magari fastidiosi per i turisti, erano un grande momento di gioia".

E la Basilica, sottolinea don Davide, "è importante perché è in piazza e vuol dire socialità. La gente ha bisogno di stare insieme: vedere il bicchiere mezzo pieno è l’unico modo per vivere". Tra i cittadini si apprezza lo sprint della ricostruzione privata, mettendo però l’attenzione sulla coesione sociale: "Se la ricostruzione ha ingranato, pur con i problemi delle imprese tra 110 e l’assenza di attività locali, la questione che si pone è la coesione sociale e la sopravvivenza delle comunità", spiega Omero Marini. A coronare il sabato nursino anche la riunione dell’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata. Un organismo che ha acceso un focus sulla Valnerina e sul terremoto e ha voluto essere presente e che ha messo in fila luci e ombre dei sette anni. Tra le ultime la scarsità di presenza di opportunità per i giovani che se ne vanno, o ricorrono all’uso di psicofarmaci o droghe.

"Manca anche il medico di base, presente tre giorni a settimana, e molte famiglie preferiscono andarsene", dice Marini che sottolinea anche come la mancanza di opportunità possa incidere sull’attrattività dei turisti. Dal sindaco Giuliano Boccanera il punto della situazione: "Sulla ricostruzione privata abbiamo emesso 1200 decreti, ovvero 1200 cantieri di cui il 40 per cento sono terminati – dice – con la consegna di Campi Alto e Castelluccio. Per quest’ultimo è scaduto infatti il termine delle offerte e l’Usr ci comunicherà l’impresa aggiudicataria. Per la pubblica tutte le opere sono state appaltate e consegnate". E sulla coesione sociale e l’esodo di cittadini: "I tre nuovi negozi che aprono ci dicono che la gente ha speranza e crede nella città – continua – Se oggi vieni a Norcia i negozi sono aperti nelle vie principali".

Alessandro Orfei