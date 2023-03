Settantenne sorpreso con quattro dosi di cocaina

TERNI - È stato sorpreso dai carabinieri di Collescipoli con quattro grammi di cocaina, suddivisi in cinque dosi, e con materiale per il confezionamento e per il taglio: l’uomo, 70 anni originario di Napoli ma da tempo residente a Terni, è stato denunciato dai militari. I militari di Piediluco, poi, hanno denunciato alla Procura un quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, perché anche lui è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso totale di due grammi. Ma i controlli degli uomini del comando provinciale hanno interessato diverse zone. A Narni Scalo, nel corso delle verifiche nei pressi dell’istituto superiore Ghandi, un ventenne incensurato è stato segnalato alla Prefettura di Terni perché trovato in possesso di hashish.Tutto lo stupefacente rinvenuto nelle tre distinte operazioni è stato posto sotto sequestro.