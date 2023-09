Settantacinque anni di calcio. Marra S. Feliciano festeggia

È tutto pronto alla Marra San Feliciano per i festeggiamenti del 75° anno di vita. Un vero e proprio evento quello che sta organizzando la dirigenza della antica squadra lacustre. Non potrebbe essere altrimenti, rappresentando in ambito regionale una delle società calcistiche più longeve. Le prime sfide dei giallorossi risalgono infatti all’immediato dopoguerra, quando un gruppo di amici ebbe la brillante idea di organizzare una squadra di calcio: era il 1947. Da allora, sono cambiate le categorie di appartenza, ma la passione è rimasta intatta. Lo è a tal punto che l’attuale presidente, Eugenio Miccio, ha inteso invitare a questo appuntamento con la storia tutti coloro che hanno indossato la casacca dei Marra San Feliciano o che abbiano fatto parte di questa gloriosa società. "Ci teniamo molto affinché ci sia la più ampia partecipazione – sottolinea il numero uno della società – e abbiamo già ottenuto tantissime adesioni da parte dei protagonisti del passato". Un 75° tutto da vivere dunque, programmato per sabato a San Feliciano di Magione. Si comincerà alle 17 con la presentazione, presso i giardini del lungolago, del libro “Marra, un vizio di famiglia“, scritto a quattro mani da Michele Marzoli e Daniele Calzoni. La serata proseguirà poi con l’inaugurazione presso il Circolo Canottieri della mostra fotografica “75 anni di Marra“, una carrellata di immagini storiche e più recenti della storia del calcio a San Feliciano. Seguirà un conviviale con intrattenimento musicale con tutti gli intervenuti per una serata all’insegna del ricordo e della passione per il calcio che ha ottenuto i patrocini di Comune di Magione, Comitato Regionale Umbra, Avis, Associazione Pro San Feliciano e Società Canottieri.