“Sesto potere“ debutta sul palco del Manini di Narni. Davide Sacco e Francesco Montanari alle prese con i social

Dopo la stampa e la televisione arriva adesso il sesto potere: quello dilagante e inarrestabile dei social network. E proprio sul filo rosso dell’onnipresenza degli smartphone, delle notifiche Facebook e delle stories su Instagram si giocano le vicende di “Sesto potere“, produzione teatrale che inizia la sua avventura in Umbria. Lo spettacolo, presentato ieri, è scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato dal popolare attore Francesco Montanari (insieme nella foto), direttori artistici del Teatro Manini di Narni dove la pièce sarà in prima nazionale il 10 e l’11 dicembre per poi affrontare una tournée che toccherà anche l’Ambra Jovinelli di Roma e il Teatro Nuovo di Napoli. I due artisti affrontano quella manipolazione sociale, si direbbe virale , che avviene per mano (o parola) dei social network. Con un cast che schiera anche tre giovani talenti: Cristiano Caccamo (volto noto e amato al cinema e in tv), Nina Torresi e Matteo Cecchi. Sono loro a interpretare tre ragazzi arruolati da un partito estremista per inventare fake news e manipolare le elezioni politiche imminenti mentre Montanari sarà un giornalista amato dal pubblico, che conosce alla perfezione lo strumento della televisione. Lo scontro sarà inevitabile. Lo spettacolo, su una scenografia asettica e divisa in due ambienti, con tutti gli attori in scena, si snoda in tre capitoli - Odio, Denaro, Vendetta - che racchiudono i temi centrali. "La trama – dice Sacco – è tristemente attuale. Politica, fake news, manipolazione. Ma quello su cui ho scelto di concentrarmi sono le motivazioni che spingono una generazione a comportarsi in maniera crudele, cattiva, bastarda. Di certo è lo spettacolo più politico che ho scritto, dove il rapporto con il potere è sempre più violento e pericoloso perché non ha il romanticismo della decisione".

Sofia Coletti