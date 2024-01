Sessantacinque anni di attività in favore del territorio

Il Lions Club di Orvieto compie 65 anni di vita. Il 4 gennaio 1958 si riunì il primo consiglio direttivo. Quindici soci fondatori, con il conte Saracinelli a fare da mediatore e garante con il Lions International e con mister Housman a rappresentarlo, elessero presidente l’avvocato Enrico Stramaccioni e avanzarono richiesta di riconoscimento.

Il 25 marzo il Club venne ufficialmente aggregato all’associazione. Il Lions Club Internazional è la più grande organizzazione di Club di servizio al mondo. I suoi 1,5 milioni di soci appartenenti ai quasi 50mila Club, operano al servizio delle proprie comunità in tutti e cinque i continenti su oltre duecento Paesi e aree geografiche.

Sin dal 1917 i Lions, uomini e donne, hanno assistito i non vedenti e gli ipovedenti, sostenuto le iniziative a favore dei giovani e rafforzato le comunità locali grazie ad attività di intervento diretto e progetti umanitari mirati sulle specifiche esigenze che nel tempo si sono presentate. Il motto del Lions International è “We Serve“ e il Lions Club di Orvieto, presieduto da Paolo Calistri, si è sempre impegnato per dare concretezza al motto nei suoi 65 anni di attività svolta sul territorio. Lunghissimo sarebbe l’elenco delle iniziative culturali, sociali, benefiche a favore del comprensorio orvietano, già realizzate e in corso di attuazione.

Premi scolastici per i nostri giovani più meritevoli, restauro di opere d’arte, pubblicazione di saggi divulgativi della nostra cultura e delle nostre tradizioni, concreti aiuti ai più in difficoltà, conferenze e concerti offerti alla cittadinanza e molto altro. Sempre attenti alle reali esigenze della comunità e in sintonia con gli altri Club del mondo nell’attualità concentrati su cinque cause globali: vista, fame,ambiente, cancro infantile e diabete. Queste le direttrici degli interventi di solidarietà.