Sessanta baby-attori ’’Alla ricerca di Rose’’

SAN GIUSTINO – Sessanta baby attori per un mese di riprese e una storia che coniuga sentimento, ambiente e ‘futuro’. Sono iniziate il 6 marzo e si protrarranno fino a domenica le riprese di "Alla ricerca di Rose", il primo film al mondo con un cast di oltre sessanta bambini under 10. Tutta italiana è l’idea di questo film senza precedenti ideato dalle menti dei due registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini che hanno coinvolto le scuole del comune di San Giustino. Il film è la conclusione del progetto "Cinenature", che vede l’insegnamento del cinema a scuola, voluto dal dirigente scolastico Elio Boriosi e coordinato dalla referente Loretta Zazzi. Il progetto è iniziato a dicembre 2022 e terminerà a giugno di quest’anno, quando il film sarà pronto per essere proiettato. "Alla ricerca di Rose" ha il patrocinio del Comune per "l’importanza sociale, innovativa e promozionale del territorio", anche perché la pellicola ha come set molti scorci paesaggistici del comune e luoghi simbolo come il Castello Bufalini, dove sono ambientate alcune singolari scene. L’incipit del film gioca su un mondo senza adulti composto da soli bambini e sul rispetto verso l’ambiente e la natura. "Alla ricerca di Rose" narra infatti di un ipotetico futuro (il 2029), dove un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia, e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta in vita: Rose. I protagonisti della storia intraprenderanno un viaggio alla scoperta di loro stessi, di una natura incontaminata e alla ricerca di una figura materna. La troupe principale del film, è composta anche da Stefano Guerrini (drone operator), Marco Mercati (fonico e sound design), Carmen Adincu (make-up artist e hair stylist) e dagli alunni come assistenti dietro le quinte.