Servizio trasferito Finalmente una cartina spiega dove si trova

Finalmente una mappa più al passo con i tempi, anche se affissa in ritardo: è quella che ieri ha apposto il Comune sulla porta dell’ex ufficio di informazioni e accoglienza turistica (Iat) situato al Mercato Coperto per informare gli utenti che il servizio è stato spostato altrove. La cartina, più leggibile e intuibile di quella precedentemente apposta, spiega che lo Iat è stato spostato dal 24 marzo alla Biblioteca degli Arconi in via della rupe, ingresso scale mobili stazione Pincetto Minimetrò.