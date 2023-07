Servizio civile "Avete fatto la scelta giusta" Oltre 130 ragazzi a sostegno della comunità

Una cerimonia semplice, ma anche formativa, per dare il benvenuto alle decine di ragazze e ragazzi che sono ufficialmente volontari del Servizio Civile Universale, inseriti nei progetti presentati da Confcooperative Umbria per le cooperative aderenti sull’intero territorio regionale. E’ partita così la nuova esperienza, lavorativa e non solo, di questi 130 giovani che sono stati accolti dai saluti del presidente di Confcooperative Umbria, Carlo di Somma. Ai saluti si è unito un approfondimento - attraverso un apposito videoclip – su quelli che sono i valori della cooperazione e sull’importanza che questa riveste nella società civile e lavorativa. Di Somma ha anche augurato alle ragazze e ai ragazzi un anno intenso e positivo di servizio, nello spirito di contribuire alla costruzione dei beni comuni. A dare il benvenuto ai nuovi volontari del Servizio Civile nelle strutture di Confcooperative è intervenuta anche edi cicchi, assessore al welfare del comune di perugia e coordinatrice nazionale del tavolo Welfare di Anci: "Auguro a tutti voi – ha detto - di vivere un anno ricco di significato comprendendo l’alto valore dell’esperienza del Servizio Civile Universale e acquisendo la consapevolezza che rappresentate una grande risorsa, capace di portare “energia giovane” all’interno delle cooperative". "Il Servizio civile universale - conclude di Somma - rappresenta un’opportunità unica per i giovani di dedicarsi a progetti di utilità sociale, promuovendo la solidarietà, l’inclusione e la partecipazione attiva nella nostra comunità. Ogni anno la vostra collaborazione è stata essenziale per il successo di questi progetti e per l’impatto positivo che hanno avuto sul territorio".