Servizio civile, 122 posti in Altotevere. La ’Bufalini’ lancia cinque progetti

Vuoi fare il Servizio Civile? Sono stati approvati i cinque progetti presentati dalla Scuola di Arti e Mestieri Bufalini che daranno la possibilità a 122 volontari di svolgere attività nei 40, fra enti e associazioni sociali, sportive, professionali e culturali in Umbria, Toscana e nelle Marche, che hanno aderito al maxi-progetto. Il servizio civile è una scelta volontaria di dedicare, fino a un anno della propria vita, in azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

"La Scuola Bufalini, è un ente promotore dal 2019 – ricorda il presidente Giovanni Granci – e la nostra rete di enti che ospitano volontari nel tempo è cresciuta. Da quest’anno abbiamo oltrepassato i confini della regione e coinvolto alcune sedi nelle Marche, in Toscana e quindi presentato progetti a livello nazionale, e questo è motivo di grande soddisfazione". Alla presentazione del bando avvenuta ieri hanno partecipato gli Olp, i tutor, che accoglieranno i 122 volontari nei 40 enti che hanno dato la loro disponibilità, per conoscere meglio i termini del bando stesso per la selezione dei candidati e conoscere i cinque progetti approvati. Progetti che vedono il coinvolgimento dei comuni, delle scuole dell’infanzia fino alle società sportive. Per i giovani del territorio sarà possibile scegliere i diversi settori: cultura, sport, educazione dei minori e animazione per gli anziani. "La nostra scuola – ha ricordato il direttore della Bufalini Marco Menichetti – è a completo supporto dei giovani che avessero necessità di informazioni nella candidatura", anche attraverso l’attivazione degli sportelli che saranno operativi fino alla scadenza del bando (15 febbraio alle ore 12).

Sono previsti anche due eventi divulgativi che si svolgeranno all’ufficio Digipass dedicati proprio a conoscere

tutte informazioni sul bando e sullo svolgimento dei 12 mesi di volontariato per i candidati, nelle giornate di martedì 23 gennaio alle ore 10.00 e giovedì 25 gennaio alle ore 15.00