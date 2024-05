Servizio a chiamata per le frazioni. Trasporto estivo più efficiente

Un sistema più efficiente per collegare le frazioni ad Orvieto. Con l’avvio del servizio estivo, a partire dal 10 giugno, BusItalia istituirà un servizio a chiamata che servirà tutte le frazioni. Il nuovo servizio nasce da una rimodulazione del trasporto pubblico che non comporterà alcun taglio, e che con le stesse risorse vedrà servito un territorio più esteso, consentendo così, anche a chi risiede in zone periferiche non servite dal normale servizio pubblico di linea, di recarsi in centro città in bus. La stazione ferroviaria diverrà il nodo di scambio principale da cui sarà possibile raggiungere le frazioni con il servizio a chiamata, l’ospedale con la Circolare B, due nuove linee (Circolare B1 e Circolare B2 che serviranno La Svolta-Ospedale-Ciconia-Stazione), Sferracavallo con la Circolare B e il servizio a chiamata, il centro città con la funicolare, la Circolare B e la Linea 5. Il servizio a chiamata sarà attivo tutti i feriali (dal lunedì al sabato) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, per un totale di otto ore giornaliere. Sarà sufficiente chiamare il numero 0744 492775, attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19, il giorno precedente a quello in cui si vuole usufruire del servizio e comunicare all’operatore origine, destinazione e orario dello spostamento. Potranno essere effettuati viaggi da tutte le frazioni verso la stazione o l’ospedale e viceversa. Laddove sia presente il servizio di linea l’operatore proporrà la soluzione più conveniente. Il costo del biglietto sarà 1,30 euro pari al costo del trasporto urbano ad Orvieto. Il tema dei collegamenti con le frazioni è anche argomento della campagna elettorale. La candidata civica Roberta Palazzetti, per esempio, ha proposto la creazione di luoghi di aggregazione in cui poter anche ospitare servizi sanitari minimi, tipo le analisi del sangue.

Cla.Lat.