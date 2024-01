Servizi intercomunali. Rinnovate le convenzioni

Il Consiglio comunale ha approvato alcune convenzioni che vedono Città di Castello capofila nella gestione di servizi con altri comuni del territorio. È stata rinnovata fino al 31 dicembre 2029 la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati della Zona Sociale 1 con tutti i comuni dell’Altotevere. L’assessore Benedetta Calagreti ha chiarito che per effetto della convenzione "il Comune di Città di Castello gestisce in forma associata il 90% dei servizi socioassistenziali non solo per i cittadini tifernati, ma per tutte le circa 80mila persone che risiedono in Alta Valle del Tevere. Un carico di lavoro importante, ma assolutamente necessario", ha osservato l’assessore, evidenziando come "questa modalità di gestione in forma associata sia l’unica possibile per consentire un’ottimizzazione delle risorse assegnate al nostro territorio e garantire un’omogeneità di servizi per i cittadini dell’Altotevere". Fino al 31 dicembre 2026 il Comune tifernate gestirà inoltre con la propria centrale di committenza le procedure di gara per l’acquisizione di servizi, fornitura di beni, esecuzione di lavori e opere, per conto dei comuni di Citerna e Monte Santa Maria Tiberina. Come ha sottolineato il sindaco Luca Secondi, con questa convenzione (approvata con l’unica astensione di Castello Cambia) è stato rinnovato per il prossimo triennio un rapporto di collaborazione avviato nel 2015. I Comuni coinvolti hanno valutato positivamente l’attività svolta nel corso di questi otto anni dalla centrale di committenza, "che ha assicurato una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, producendo una progressiva semplificazione degli adempimenti, nonché una riduzione dei contenziosi".