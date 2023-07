Servizi e decoro di Assisi La pagella dei cittadini

ASSISI – Si torna a parlare si arredo urbano, tema da sempre delicato in una realtà come quella di Assisi, città storica, turistica: interessa infatti tutti gli elementi che caratterizzano la città e che devono andare incontro alle esigenze della funzionalità e del decoro, dalla segnaletica alle insegne, dai tavoli alle panchine a tanto altro ancora. E nella giornata odierna verrà presentato il nuovo piano dell’arredo urbano in corso di elaborazione da parte dell’amministrazione. Alle ore 15 è stata convocata, alla Domus Laetitiae in viale Giovanni XXIII, ad Assisi, un’assemblea pubblica. L’iniziativa è stata convocata dal sindaco Stefania Proietti e dalla giunta in collaborazione con Confcommercio Assisi, e sono invitati a partecipare le attività economiche e commerciali, la cittadinanza e tutti i portatori di interesse del territorio comunale. L’amministrazione illustrerà il lavoro di approfondimento, studio ed elaborazione del nuovo piano di arredo urbano, a cura di esperti del settore e finanziato con fondi ministeriali e Unesco.

La volontà dell’amministrazione è quella di aprire una ulteriore fase partecipativa allargata (dopo quella già avvenuta con le principali associazioni di categoria) prima della fase di approvazione. Dopo la presentazione del piano, seguirà un momento di partecipazione, confronto e proposte. Le osservazioni potranno essere anche inviate successivamente nelle prossime settimane come sarà spiegato nel corso dell’assemblea. Per favorire la più ampia partecipazione l’Amministrazione ha predisposto anche la possibilità di collegarsi in videocolleganento utilizzando il link http:meet.google.comquy-wwbs-jpc