"Serve un piano contro lo spopolamento"

"Adottare un piano strategico regionale per il contrasto dello spopolamento nei comuni della regione, che individui le priorità di intervento e le risorse da destinare a tale scopo, con particolare attenzione alle specificità territoriali dei comuni e delle aree rurali afferenti ai comprensori delle province di Terni e Perugia". Così il consigliere regionale del Pd, Francesco Filipponi, annuncia la presentazione di una mozione per "prevenire il fenomeno dello spopolamento che sta interessando, in modo sempre più preoccupante, numerosi territori della nostra regione e le proiezioni dell’ultimo studio Aur prevedono una riduzione della popolazione sempre più rapida". La mozione impegna dunque la Giunta regionale a "promuovere la diversificazione economica dei comuni a rischio di spopolamento, a potenziare l’accesso ai servizi essenziali quali la sanità, l’istruzione, i trasporti e la connettività digitale, a monitorare costantemente l’efficacia delle misure adottate e a valutare l’opportunità di introdurre ulteriori interventi".